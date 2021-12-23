В дептрансе Москвы напомнили о новых правилах для грузовиков

С 1 января 2022 года грузовым автомобилям свыше 3,5 т нужен будет пропуск для въезда в Москву. Обязательное требование для его получения — регистрация в единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС). Об этом 23 декабря напомнили в столичном департаменте транспорта.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что с 1 июля текущего года уже действуют дневные ограничения для грузовиков свыше 3,5 т. Благодаря принятым мерам на 26% снизилось количество грузовиков в Москве, число транзитных грузовиков уменьшилось на 25%, на 34% упала загрузка МКАД днем и на 72% снизилось количество аварий с грузовиками свыше 12 т на МКАД.

Заявители до 31 декабря 2022 года смогут получать пропуск без предоставления документов и сведений, которые подтверждают владение грузовиком, наличие мест для стоянки и прохождение техосмотра, в случае выбора зоны действия пропуска «МКАД».

3 декабря сообщалось, что КамАЗ в январе 2022 года начнет продажи новой модели малотоннажного грузовика «Компас».

Проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 т и «Компас-12» (11,99 т). Эти автомобили предназначены для работы в городе и пригороде. Кроме того, они могут применяться и в междугородних перевозках. Также версии этих грузовиков можно использовать для различных специальных настроек.