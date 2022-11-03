Патрушев провел встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

С секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым Патрушев обсудил вопросы безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму. Стороны подписали план сотрудничества на 2023–2024 годы.

Кроме того, вместе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном были рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по вопросам национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ.

Переговоры состоялись в рамках десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

1 ноября в Сочи состоялся трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В совместном заявлении они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Открывая встречу с Пашиняном, Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Премьер-министр Армении, в свою очередь, отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Также он подчеркнул, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между странами, приемлемы для Еревана.

Алиев поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.