Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер потребовал проведения референдума среди граждан ФРГ о поставках оружия на Украину. Требование политика опубликовано 3 ноября на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Койтер заявил, что федеральное правительство Германии предпринимает попытки скрыть в бюджетных фондах средства, полученные в виде субсидий от партнеров для оплаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Только на системы ПВО для Украины выделяется более 500 миллионов евро. Это же полная чушь. Я задаюсь вопросом, отвечает ли это интересам немецкого налогоплательщика?» — написал депутат.

Он потребовал провести среди немецких граждан референдум о том, хотят ли они, чтобы и дальше их страна оказывала помощь Киеву.

«[Необходимо] народное голосование, референдум: хочет ли немецкий народ поставлять оружие для этого конфликта!» — заявил Койтер.

Накануне корреспондент немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что Германия оказалась у «позорного столба» из-за Украины. Он подчеркнул, что военная помощь Киеву со стороны Берлина и действия властей страны по борьбе с энергокризисом вызвали негодование у ее европейских союзников.

Между тем 26 октября стало известно, что Германия увеличит военную поддержку Украины до €2 млрд в 2023 году. Однако Берлин не намерен поставлять Киеву наступательные вооружения. Несмотря на то что киевские власти многократно призывали поставить им танки Leopard, Берлин отказывается это делать.

24 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства. Также и 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране.