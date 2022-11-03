Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев
Сюжет:

В Бундестаге призвали провести референдум среди немцев о поставках оружия Киеву

Депутат Бундестага Койтер: нужно провести референдум среди немцев о поставках оружия Украине
0
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер потребовал проведения референдума среди граждан ФРГ о поставках оружия на Украину. Требование политика опубликовано 3 ноября на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

Койтер заявил, что федеральное правительство Германии предпринимает попытки скрыть в бюджетных фондах средства, полученные в виде субсидий от партнеров для оплаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Только на системы ПВО для Украины выделяется более 500 миллионов евро. Это же полная чушь. Я задаюсь вопросом, отвечает ли это интересам немецкого налогоплательщика?» — написал депутат.

Он потребовал провести среди немецких граждан референдум о том, хотят ли они, чтобы и дальше их страна оказывала помощь Киеву.

«[Необходимо] народное голосование, референдум: хочет ли немецкий народ поставлять оружие для этого конфликта!» — заявил Койтер.

Накануне корреспондент немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что Германия оказалась у «позорного столба» из-за Украины. Он подчеркнул, что военная помощь Киеву со стороны Берлина и действия властей страны по борьбе с энергокризисом вызвали негодование у ее европейских союзников.

Между тем 26 октября стало известно, что Германия увеличит военную поддержку Украины до €2 млрд в 2023 году. Однако Берлин не намерен поставлять Киеву наступательные вооружения. Несмотря на то что киевские власти многократно призывали поставить им танки Leopard, Берлин отказывается это делать.

24 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства. Также и 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022