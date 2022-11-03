В Германии указали на разлад со странами ЕС из-за Украины

Германия оказалась у «позорного столба» из-за Украины, считает корреспондент немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл. В опубликованной 2 ноября статье он указал, что военная помощь Киеву со стороны Берлина и действия властей страны по борьбе с энергокризисом вызвали негодование у ее европейских союзников.

«Отказ разрешить поставку основных боевых танков Leopard вызвал раздражение у союзников. Leopard — лучшее решение, чем американский Abrams или французский Leclerc по многим причинам. Его могла бы доставить коалиция европейских государств, тогда Германия не разоблачила бы себя в одиночку», — пишет Маршал.

Он также указал, что министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский осудил объем военной помощи Германии Украине, указав, что «нерешительность некоторых государств представляет угрозу безопасности».

«Немецкая помощь Украине не так плоха, как многие предполагают. Почему только Берлин у позорного столба?» — задается вопросом журналист.

А бывший премьер-министр Италии Марио Драги и вовсе назвал действия Германии по сдерживанию цен на газ несолидарными. Маршал напомнил, что Драги обвинил Германию в том, что она платит цены, которые другие страны ЕС не могут себе позволить, чтобы заполнить резервуары для хранения газа до наступления зимы. А это, по его мнению, усугубляет ситуацию для европейских партнеров Берлина.

Недовольство Германией выразил и президент Франции Эммануэль Макрон, указав, что Берлин инвестирует €100 млрд в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты.

Между тем 26 октября стало известно, что Германия увеличит военную поддержку Украины до €2 млрд в 2023 году. Однако Берлин не намерен поставлять Киеву наступательные вооружения. Несмотря на то что киевские власти многократно призывали поставить им танки Leopard, Берлин отказывается это делать.

23 октября обозреватель Le Figaro Пьер Авриль заявил, что отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. По его словам, Францию также не устраивает, что Германия сосредоточилась на решении внутренних экономических проблем, вместо того чтобы противостоять общеевропейским угрозам.

20 октября президент Франции Эммануэль Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолируют его от ЕС.