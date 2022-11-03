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Фигурантам дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой просят изменить меру пресечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Всем фигурантам уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой просят изменить меру пресечения на запрет определенных действий на три месяца или назначить домашний арест на этот же срок. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 3 ноября из зала Мосгорсуда.

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«Все фигуранты признали вину, дали изобличающие показания, погасили ущерб, с учетом арестованного имущества, данная сумма даже превышает ущерб», — заявил следователь Егор Карабанов на заседании.

Иную меру пресечения просят назначить на срок до 7 февраля 2023 года.

4 августа стало известно, что Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. По словам ее адвоката, обвиняемая также заявила, что хочет возместить ущерб. Через месяц, 4 октября, суд продлил арест Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко до 7 ноября.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на сумму более 50 млн рублей. Ее задержали в октябре 2021 года. Ракова обвиняется в трех эпизодах. По версии следствия, вместе с соучастниками она похитила денежные средства при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году.

Также Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС. В октябре прошлого года в университете опровергали эту информацию, заявив, что фиктивность трудоустройства в научное учреждение невозможна.

Более того, в июне задержанному после показаний Раковой по делу о хищении средств в особо крупном размере ректору РАНХиГС Владимиру Мау был также назначен домашний арест до 7 августа. 3 августа суд заменил ему домашний арест на подписку о невыезде.

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