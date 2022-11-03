Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров
Мир
В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
Мир
Пять человек погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане
Происшествия
Из-за обстрела со стороны ВСУ разрушена станция техобслуживания в Северодонецке
Армия
В Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ
Мир
Посол РФ в Бразилии уверен в неприятии прозападной позиции да Силвой
Мир
Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму
Мир
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Наука
Ученые РФ запустили испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака
Общество
Синоптик пообещал потепление в Московском регионе 7–8 ноября
Экономика
Пекари заявили о критическом износе транспорта для доставки хлеба
Мир
Эрдоган заявил о завершении строительства трубопровода в Черном море в ноябре

В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров

0
Фото: Global Look Press/Lian Yi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожная компания в Швейцарии создала пассажирский состав длиной 1905 м и побила мировой рекорд Гиннесса. Об этом сообщает United Press International.

Опасная плотина: ЮНЕСКО потребовало от Монголии не перекрывать реку
Даурский заповедник оказался под угрозой из-за гидротехнических сооружений

В материале от 31 октября уточняется, что железнодорожная компания RhB побила рекорд, когда поезд длиной 6253 фута (1905,9 м) со 100 вагонами проехал по рельсам. Ретийская железная дорога является крупнейшей в Швейцарии, уточняет сайт aif.ru.

Поезд проехал 25 км в течение часа, проследовав по маршруту Всемирного наследия ЮНЕСКО от туннеля Альбула в населенном пункте Преда до виадука Ландвассер, расположенного недалеко от деревни Филизур.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что официально побит мировой рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда.

Как пишет сайт kp.ru, Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги — организатора рекордного проезда, заявил, что такая поездка была приурочена к 175-летию швейцарских железных дорог.

Маршрут, по которому проследовал поезд, в 2008 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец высокого инженерного искусства. По нему состав проходит 22 туннеля и 48 мостов, сообщает телеканал «360».

10 сентября из Казани в Свияжск отправился ретропоезда на угольной тяге. Для пассажиров организовали обзорную экскурсию по острову.

Советский магистральный грузовой паровоз был разработан в конце Великой Отечественной войны. Он выпускался с 1945 по 1955 год. Это один их лучших и массовых советских паровозов, который мог использоваться на всей сети железных дорог страны. За это его разработчики получили сталинскую премию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022