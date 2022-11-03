Система ПВО сработала в Мелитополе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе Запорожской области. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве, который произошел рядом со зданием бизнес-центра, где находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». Количество пострадавших в результате теракта возросло до 12. В их числе 12-летняя девочка, которая шла в школу.

До этого, 15 октября, в Мелитополе отбили атаку дронов украинских боевиков. Один из них сбила российская ПВО, а второй «рухнул из-за неумелых действий нацистов», о чем рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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