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В Мелитополе прогремел мощный взрыв

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает администрация города.

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«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена», — говорится в Telegram-канале администрации.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, возле здания запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль.

14 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаки дронами на окраине Мелитополя.

Как пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, киевский режим направил два дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Один дрон рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО. Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

В тот же день Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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