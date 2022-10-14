Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Мир
В США сообщили об отсутствии у Запада решения по потолку цен на нефть
Мир
Советник Зеленского спрогнозировал окончание конфликта с Россией
Мир
Захарова раскритиковала позицию Швейцарии по осквернению памятника
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве
Мир
Минимум два человека погибли при взрыве на шахте в Турции
Общество
Кинокритика Антона Долина включили в список СМИ-иноагентов
Спорт
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Испании
Мир
ООН не получала обращений РФ в связи с подозрениями по зерновой сделке
Мир
В Пентагоне заявили о наличии альтернатив Starlink на Украине
Мир
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса статуи в Закарпатье

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мелитополе Запорожской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отделения на карте: российские партии приходят на новые территории страны
Сколько сторонников у политических объединений РФ в Донбассе и какие проекты доступны молодежи Херсона и Запорожья

«В Мелитополе громко. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 октября, администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Осколками немного посечена торговая точка. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжело раненом.

В городской администрации заявили, что данный подрыв является актом запугивания мирных жителей. Успешные действия российской армии в последние дни на территории Украины вынуждают нацистов срочно делать хоть что-то, что можно выдать за видимое сопротивление, добавили в ведомстве.

До этого, 9 октября, сообщалось, что возле Мелитополя сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое. Объездная трасса возле Мелитополя — сухопутный маршрут снабжения, связывающий с населенными пунктами Запорожской области.

Также в Главном управлении МВД по Запорожской области предоставили видео допроса, на котором задержанный российскими силовиками агент Главного управления разведки (ГУР) Роман Зубарев рассказал, что куратор Украины дал задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе. При этом устройство, по словам задержанного, «разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило».

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022