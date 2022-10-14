Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 октября, администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Осколками немного посечена торговая точка. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжело раненом.

В городской администрации заявили, что данный подрыв является актом запугивания мирных жителей. Успешные действия российской армии в последние дни на территории Украины вынуждают нацистов срочно делать хоть что-то, что можно выдать за видимое сопротивление, добавили в ведомстве.

До этого, 9 октября, сообщалось, что возле Мелитополя сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое. Объездная трасса возле Мелитополя — сухопутный маршрут снабжения, связывающий с населенными пунктами Запорожской области.

Также в Главном управлении МВД по Запорожской области предоставили видео допроса, на котором задержанный российскими силовиками агент Главного управления разведки (ГУР) Роман Зубарев рассказал, что куратор Украины дал задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе. При этом устройство, по словам задержанного, «разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило».

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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