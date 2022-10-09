Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас

Возле города Мелитополя в Запорожской области сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое. Об этом 9 октября рассказал профильный специалист после осмотра места подрыва.

«Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению специалиста, целью преступников было запугивание местных жителей и водителей фур, которые часто ездят по этой дороге, доставляя грузы.

Объездная трасса возле Мелитополя — сухопутный маршрут снабжения, связывающий с населенными пунктами Запорожской области.

5 октября росгвардейцы обнаружили и обезвредили в Мелитополе взрывное устройство, предотвратив тем самым теракт.

Более того, за день до этого, 4 октября, Росгвардия предотвратила теракт на детской площадке в городе. Сотрудникам удалось найти и обезвредить гранату.

30 сентября в Мелитополе правоохранительные органы предотвратили диверсию, которую планировалось совершить в день воссоединения Запорожской области с Россией.

29 сентября в администрации Запорожской области взрыв возле одной из школ Мелитополя назвали терактом против мирного населения.

Взрыв произошел 29 сентября около 07:50 (время совпадает с мск) у школы на улице 50-летия Победы. По информации администрации города, сработало взрывное устройство. Оно было закреплено на дереве и пришло в действие при проезде автомобиля. СВУ было начинено поражающими элементами.

Автомобиль был поврежден, водитель транспортного средства получил легкие травмы. Отмечается, что на месте работают специальные службы.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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