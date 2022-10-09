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Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас

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Фото: ТАСС/гражданская администрация Запорожской области
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Возле города Мелитополя в Запорожской области сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое. Об этом 9 октября рассказал профильный специалист после осмотра места подрыва.

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«Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению специалиста, целью преступников было запугивание местных жителей и водителей фур, которые часто ездят по этой дороге, доставляя грузы.

Объездная трасса возле Мелитополя — сухопутный маршрут снабжения, связывающий с населенными пунктами Запорожской области.

5 октября росгвардейцы обнаружили и обезвредили в Мелитополе взрывное устройство, предотвратив тем самым теракт.

Более того, за день до этого, 4 октября, Росгвардия предотвратила теракт на детской площадке в городе. Сотрудникам удалось найти и обезвредить гранату.

30 сентября в Мелитополе правоохранительные органы предотвратили диверсию, которую планировалось совершить в день воссоединения Запорожской области с Россией.

29 сентября в администрации Запорожской области взрыв возле одной из школ Мелитополя назвали терактом против мирного населения.

Взрыв произошел 29 сентября около 07:50 (время совпадает с мск) у школы на улице 50-летия Победы. По информации администрации города, сработало взрывное устройство. Оно было закреплено на дереве и пришло в действие при проезде автомобиля. СВУ было начинено поражающими элементами.

Автомобиль был поврежден, водитель транспортного средства получил легкие травмы. Отмечается, что на месте работают специальные службы.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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