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Один человек получил тяжелые ранения из-за взрыва у рынка Мелитополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате взрыва на Рижском рынке в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение. Об этом 12 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

По предварительным данным, взрывное устройство было направленного действия и заложено под козырек торговой точки.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел около 6:20 на проспекте 50-летия Победы у главного входа на центральный городской рынок.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предотвратили ряд терактов на территории города. Так, 5 октября росгвардейцы обнаружили и обезвредили в Мелитополе взрывное устройство около жилого дома. За день до этого сотрудники этого же ведомства предотвратили теракт на детской площадке в городе, обезвредив гранату.

Ранее, 30 сентября, в Мелитополе была предотвращена диверсия, которую планировалось совершить в день воссоединения Запорожской области с Россией. А 29 сентября возле одной из городских школ прогремел взрыв. В администрации Запорожской области назвали его терактом против мирного населения.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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