Росгвардейцы предотвратили теракт в Запорожской области

Росгвардейцы обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Мелитополе в Запорожской области, предотвратив тем самым теракт. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на черный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нем в полицию. На место прибыло саперное подразделение Росгвардии», — рассказали в ведомстве.

Прибыв на место, росгвардейцы осмотрели пакет и обнаружили в нем самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 гр в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было обезврежено на месте. Оно было передано в отдел полиции в качестве вещдока для приобщения к материалам дела по факту попытки организации теракта.

Отмечается, что на данный момент идет поиск причастных к попытке организовать теракт.

8 сентября стало известно, что Росгвардейцы уничтожили крупный схрон с взрывчаткой в Харьковской области, который принадлежал украинским войскам. Тем самым российским военнослужащим удалось предотвратить серию возможных терактов.

Схрон был в одном из помещений частного домовладения. Там под полом росгвардейцы обнаружили сверток, в котором находилось 20 гранат. Кроме того, при дальнейшем обследовании строений были обнаружены пакет с тротилом общей массой 3 кг, а также две пятилитровые канистры с поражающими элементами. Как выяснилось, дом был полностью заминирован.

Президент России Владимир Путин подписал 5 октября федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. 30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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