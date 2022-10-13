Украинские спецслужбы требовали совершить теракт у школы в Мелитополе

Куратор Главного управления разведки (ГУР) Украины дал задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе, рассказал «РИА Новости» задержанный российскими силовиками агент ГУР Роман Зубарев.

«У меня был один объект, который я должен был собственноручно заминировать — это была школа, я туда отнес взрывчатку. Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети», — признался Зубарев.

Сотрудница ГУР с позывным «Фокси», по словам Зубарева, предложила взять ему в пару сообщника — Артура Нестеренко.

Нестеренко сообщил, что после неудачного выполнения последнего задания в ГУР предприняли попытку ликвидировать их с Зубаревым.

Кураторы потребовали забрать домой из тайника взрывное устройство, которое сработало, когда мужчины находились в соседней комнате. Оба получили ранения и были контужены.

Накануне в результате взрыва на Рижском рынке в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».