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В Мелитополе отбили атаку дронов ВСУ

Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе
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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаки дронами на окраине Мелитополя. Об этом 14 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов также отметил, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее в этот день председатель движения Рогов заявил о взрывах в Мелитополе. О подробностях пока не сообщается.

До этого, 12 октября, администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжелораненом.

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 сентября сообщил, что российские военные сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ в трех районах республики.

21 сентября Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade 600 на $2,2 млн для поставки Украине.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 7 сентября заявил, что ВСУ получили первые 20 ударных беспилотников Warmate польского производства, собранные за счет краудфандинга. Он уточнил, что остальные дроны будут доставлены на передовую в сентябре.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов 3 сентября заявил, что Украина намерена закупить беспилотники Bayraktar, оснащенные устройством для распыления химических веществ, что создает угрозу для России. Он отметил, что это создает реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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