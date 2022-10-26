Число пострадавших в результате теракта в Мелитополе возросло до 12

Число пострадавших в результате теракта, произошедшего 25 октября у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12. Об этом в среду, 26 октября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Шесть человек пострадали. Вообще всего 12, но шесть — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве, который произошел рядом со зданием бизнес-центра, где находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которая шла в школу.

Балицкий сообщил, что жители пострадавших из-за взрыва квартир в Мелитополе получат компенсацию.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что преступники, осуществившие теракт, попали на кадры видеонаблюдения. В настоящий момент их ищут по ориентировкам.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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