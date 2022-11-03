Китай назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим ответа

Утверждения России о биолабораториях США на территории Украины заслуживают внимания международного сообщества и должных ответов. Об этом на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан в среду, 2 ноября.

«С марта этого года Россия неоднократно направляла в СБ утверждения о своих подозрениях, что США проводят военные действия в биологической области на территории Украины. Мы считаем, что любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении. — Ред.) должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами», — сказал он.

Шуан добавил, что на консультативном совещании в сентябре «ответов в полной мере на жалобы России не последовало», поэтому российская сторона направила свои жалобы в СБ ООН.

«Это разумно и легитимно, и блокировать это нельзя», — резюмировал он.

Ранее днем стало известно, что Совбез ООН не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине. Сообщается, что за резолюцию голосовали Россия и Китай, против были США, Великобритания и Франция, а девять делегаций воздержались.

27 октября на заседании СБ ООН Гэн Шуан также заявил, что сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Он напомнил, что любое государство-участник КБТО может подать жалобу в Совбез ООН, если другое государство-участник нарушило положения конвенции.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств-участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.