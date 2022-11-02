Редкий экземпляр американской конституции выставлен на торги в США за $30 млн

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу редкий экземпляр американской конституции. Это первый печатный документ со сводом законов США. Экземпляр был создан более 200 лет назад. Конституция хранилась в частной коллекции и долгое время была недоступна широкой публике, передает телеканал «Известия». Сейчас предварительная оценка реликвии достигает от $20 млн до $30 млн. Специальный аукцион пройдет 13 декабря в Нью-Йорке.

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