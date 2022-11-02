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Белый дом заявил, что КНДР поставляет России боеприпасы для их использования на Украине

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Северная Корея якобы поставляет России «значительное число» артиллерийских снарядов, которые РФ потом использует в своей военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом 2 ноября сообщил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Кирби не стал уточнять количество снарядов, однако заявил, что, по данным США, это «существенный» объем оружия. При этом он отметил, что Пхеньян якобы маскирует данные поставки в Россию под отправления для североафриканских стран. Привести какие-либо подробности представитель Белого дома отказался.

«Мы продолжаем следить (за ситуацией. — Ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения», — сообщил Кирби на брифинге.

Телеканал CNN, в свою очередь, в подтверждение слов координатора Совета нацбезопасности сослался на рассекреченные разведданные, в которых якобы содержится информация об обнародованном им факте. Однако в этих документах тоже нет подробностей, отметили журналисты, о том, сколько именно оружия якобы поставляла Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) России и каким образом Москва его оплачивала. Со своей стороны CNN также отметила, что должностные лица США не представили никаких доказательств обвинений в адрес Северной Кореи.

Похожую ситуацию США незадолго до этого создали вокруг Ирана, также без каких-либо доказательств обвинили страну в поставках в Россию беспилотников и ракет. Так, 16 октября американская газета The Washington Post сообщила о том, что Иран якобы поставит в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля – земля».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России. Так же отреагировал и постоянный представитель Ирана при организации Амид Саид Ираван, отвергнув обвинения о поставке БПЛА.

27 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заметил, что возможные поставки Южной Кореи оружия на Украину разрушат отношения этой страны с Россией. Глава государства указал, что Россия всегда имела возможность поддерживать диалог как с Республикой Корея, так и с КНДР. Он также задался вопросом, как бы отреагировала Южная Корея в случае российских поставок оружия в КНДР.

Ранее, 12 сентября, колумнист издания Foreign Policy Майк Чиной заметил, что власти КНДР постепенно отстраняются от западных стран во главе с США, предпочитая статус «лучшего друга» России и Китая. Автор статьи подчеркнул, что в последнее время всё больше внимания обращают на сближение Москвы и Пекина, хотя не менее важно решение Пхеньяна присоединиться к двум ядерным державам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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