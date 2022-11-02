Белый дом заявил, что КНДР поставляет России боеприпасы для их использования на Украине

Северная Корея якобы поставляет России «значительное число» артиллерийских снарядов, которые РФ потом использует в своей военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом 2 ноября сообщил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби не стал уточнять количество снарядов, однако заявил, что, по данным США, это «существенный» объем оружия. При этом он отметил, что Пхеньян якобы маскирует данные поставки в Россию под отправления для североафриканских стран. Привести какие-либо подробности представитель Белого дома отказался.

«Мы продолжаем следить (за ситуацией. — Ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения», — сообщил Кирби на брифинге.

Телеканал CNN, в свою очередь, в подтверждение слов координатора Совета нацбезопасности сослался на рассекреченные разведданные, в которых якобы содержится информация об обнародованном им факте. Однако в этих документах тоже нет подробностей, отметили журналисты, о том, сколько именно оружия якобы поставляла Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) России и каким образом Москва его оплачивала. Со своей стороны CNN также отметила, что должностные лица США не представили никаких доказательств обвинений в адрес Северной Кореи.

Похожую ситуацию США незадолго до этого создали вокруг Ирана, также без каких-либо доказательств обвинили страну в поставках в Россию беспилотников и ракет. Так, 16 октября американская газета The Washington Post сообщила о том, что Иран якобы поставит в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля – земля».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России. Так же отреагировал и постоянный представитель Ирана при организации Амид Саид Ираван, отвергнув обвинения о поставке БПЛА.

27 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заметил, что возможные поставки Южной Кореи оружия на Украину разрушат отношения этой страны с Россией. Глава государства указал, что Россия всегда имела возможность поддерживать диалог как с Республикой Корея, так и с КНДР. Он также задался вопросом, как бы отреагировала Южная Корея в случае российских поставок оружия в КНДР.

Ранее, 12 сентября, колумнист издания Foreign Policy Майк Чиной заметил, что власти КНДР постепенно отстраняются от западных стран во главе с США, предпочитая статус «лучшего друга» России и Китая. Автор статьи подчеркнул, что в последнее время всё больше внимания обращают на сближение Москвы и Пекина, хотя не менее важно решение Пхеньяна присоединиться к двум ядерным державам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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