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Путин отреагировал на возможные поставки Южной Кореи оружия на Украину

Путин: решение Южной Кореи поставлять оружие Киеву может разрушить контакты Москвы и Сеула
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Возможные поставки оружия на Украину разрушат отношения Южной Кореи с Россией. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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«У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения», — сказал он.

Глава государством также задался вопросом, как бы отреагировала Южная Корея на российские поставки оружия в КНДР.

29 сентября стало известно, что Южная Корея направит Украине пакет военной помощи на общую сумму $3 млрд через чешские фирмы. Он будет включать в себя зенитно-ракетные комплексы Chiron, предназначенные для поражения низколетящих авиамашин, а также артиллерийские снаряды. Они будут закуплены Чехией на средства США, а затем переданы Украине в качестве дара.

Схема передачи вооружений с использованием Чехии была выбрана для того, чтобы Южная Корея не нарушила свой отказ от поставок оружия, указывает СМИ.

Вместо этого правительство страны направляло Украине только нелетальные предметы военного назначения. 16 апреля сообщалось, что один из пакетов помощи от Сеула оценивался в $1,6 млн.

18 мая заведующий кафедрой русского языка и российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун заявил, что США будут оказывать давление на Южную Корею для того, чтобы страна приняла санкции против России и поставила Украине оружие.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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