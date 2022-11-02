Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

Опрос показал рекордный уровень пессимизма среди немецких предпринимателей

0
Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкие компании готовятся к очередному экономическому спаду в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецкой торгово-промышленной палатой (DIHK), в среду, 2 ноября.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Опрос показал, что более половины компаний (52%) ожидают ухудшения состояния собственного бизнеса в ближайшие 12 месяцев. Лишь 8% предпринимателей ожидают улучшения.

«Это наихудшее значение, которое мы когда-либо измеряли с момента начала исследования в 1985 году. Даже во времена коронавируса и финансового кризиса доля оптимистов составляла более 10%», — заявил глава DIHK Мартин Ванслебен, чьи слова приводятся на сайте.

Он также указал на опасения немецких компаний, что «худшее еще впереди».

«Немецкую экономику ждет не только суровая зима, но и трудный год. Основываясь на конкретных отчетах и ​​оценках компаний, мы ожидаем снижения экономического производства примерно на 3% в 2023 году», — предупредил Ванслебен.

В общенациональном экономическом исследовании приняли участие более 24 тыс. компаний из всех секторов и регионов Германии.

1 ноября стало известно, что ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand ФРГ и коммунальных служб страны Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились с письмом к канцлеру страны Олафу Шольцу, в котором рассказали, что работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Они призвали власти предоставить им поддержку.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал эту новость, отметив, что даже для такой богатой страны, как Германия, это «может выйти боком».

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа.

Ранее, в конце сентября министр экономики Германии Роберт Хабек предупреждал о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Ряд стран Европы, в том числе Германия, столкнулись с резким ростом цен на газ и электричество из-за введения антироссийских санкций и курса на сокращение импорта энергоносителей из РФ. Санкции последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022