Немецкие компании готовятся к очередному экономическому спаду в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецкой торгово-промышленной палатой (DIHK), в среду, 2 ноября.

Опрос показал, что более половины компаний (52%) ожидают ухудшения состояния собственного бизнеса в ближайшие 12 месяцев. Лишь 8% предпринимателей ожидают улучшения.

«Это наихудшее значение, которое мы когда-либо измеряли с момента начала исследования в 1985 году. Даже во времена коронавируса и финансового кризиса доля оптимистов составляла более 10%», — заявил глава DIHK Мартин Ванслебен, чьи слова приводятся на сайте.

Он также указал на опасения немецких компаний, что «худшее еще впереди».

«Немецкую экономику ждет не только суровая зима, но и трудный год. Основываясь на конкретных отчетах и ​​оценках компаний, мы ожидаем снижения экономического производства примерно на 3% в 2023 году», — предупредил Ванслебен.

В общенациональном экономическом исследовании приняли участие более 24 тыс. компаний из всех секторов и регионов Германии.

1 ноября стало известно, что ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand ФРГ и коммунальных служб страны Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились с письмом к канцлеру страны Олафу Шольцу, в котором рассказали, что работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Они призвали власти предоставить им поддержку.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал эту новость, отметив, что даже для такой богатой страны, как Германия, это «может выйти боком».

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа.

Ранее, в конце сентября министр экономики Германии Роберт Хабек предупреждал о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Ряд стран Европы, в том числе Германия, столкнулись с резким ростом цен на газ и электричество из-за введения антироссийских санкций и курса на сокращение импорта энергоносителей из РФ. Санкции последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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