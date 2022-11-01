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В Германии обеспокоились из-за риска коллапса коммунальных предприятий

Работа коммунальных предприятий ФРГ оказалась под угрозой из-за энергокризиса
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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Чтобы этого избежать, ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand (BVMW) и коммунальных служб Германии Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились в открытом письме к канцлеру страны Олафу Шольцу. Они призвали власти предоставить им поддержку.

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«BVMW и VKU настаивают на создании защитного экрана для коммунальных служб. <...> Муниципальные коммунальные службы всё больше достигают своих пределов, когда речь идет об удовлетворении потребностей их коммерческих и промышленных клиентов. Непомерный рост цен на энергоносители значительно увеличил риски при закупке и продаже энергии», — пишут коммунальщики и представители ассоциации предпринимательства в письме, опубликованном на сайте BVMW.

В письме отмечается, что рост цен на энергоносители не только негативно влияет на коммунальные услуги, но приведет к нежелательным последствиям для всей экономики и рабочих мест. Также указано, что из-за роста цен на энергоносители страдают и компании среднего предпринимательства, которые получают всё меньше предложений о новых контрактах на поставку энергии от своих поставщиков.

Обе ассоциации призвали власти разработать адресный пакет помощи для коммунальных служб.

«Мы будем способны к производству и поддержанию рыночной стоимости лишь в том случае, если государство сейчас вмешается в качестве гаранта», — сказано в письме.

Так, ассоциации призвали правительство Германии разработать систему для увеличения доступных государственных кредитов, поручительств или гарантий для обеспечения ликвидности коммунальных предприятий. Также они считают необходимым ввести мораторий на банкротство промышленных, коммерческих предприятий и энергетических компаний.

29 октября газета Die Welt сообщила, что из-за высоких цен на энергоносители многие в ФРГ решили отказаться от отопления помещений или отапливать только определенные комнаты, однако из-за низкой температуры и высокой влажности в зданиях стала появляться плесень.

28 октября издание Handelsblatt отметило, что из-за высоких цен на энергоносители предприятия Германии также ждет волна сокращений.

В тот же день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила в беседе с «Известиями», что Германии тяжело дается энергетический кризис. Она уточнила, что счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, поскольку сократились трубопроводные поставки российского газа в Евросоюз на 80% и в четыре раза выросли цены на газ.

27 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране крайне напряженной. Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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