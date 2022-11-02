Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки

Даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова на безвозмездной основе поставить зерно в беднейшие страны. Об этом в среду, 2 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — заявил он.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Там указали, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Накануне Путин указал, что лишь 3–5% вывозимого с Украины зерна попадает в беднейшие страны. Он подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран, указал глава государства.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В тот же день министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.