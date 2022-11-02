Nord Stream AG завершила первичный сбор данных на месте повреждения СП

Компания Nord Stream AG, управляющая «Северным потоком» (СП), объявила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода в шведских водах.

По предварительным данным, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга.

«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные», — говорится в сообщении Nord Stream AG.

Утечка на СП и «Северном потоке – 2» (СП-2) была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов.

31 октября Путин сообщил о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков».

1 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под СП был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.