В Совфеде отметили важность возобновления участия России в зерновой сделке

Сенатор Совфеда Сергей Цеков в среду, 2 ноября, в беседе с «Известиями» отметил важность возобновления участия России в зерновой сделке.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе.

«Россия получила гарантии от Украины — этим гарантиям сложно верить, они могут их нарушить в любой момент. Но с учетом важности зерновой сделки, особенно для бедных стран мира, это можно только приветствовать», — сказал Цеков.

Как отметили в Минобороны РФ, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Накануне постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что движение сухогрузов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы может начаться в четверг.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.