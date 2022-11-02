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Хуснуллин заявил о планах найти решение по поддержке ипотеки на вторичку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации 2 ноября сообщил, что будет просить о мерах поддержки ипотеки из-за роста ставок на вторичном рынке.

«Мы в ближайшее время планируем по ипотеке все-таки просить на уровне председателя правительства, возможно, президента, собираться и находить решение, потому что без этого жилищное строительство развиваться не будет», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в 2022 году зафиксировано снижение портфеля ипотеки, что вызвано высокой процентной ставкой.

По словам Хуснуллина, вторичный рынок жилья сегодня никак не поддерживается. Он подчеркнул, что если ипотека на вторичном рынке не развивается, то ухудшается ситуация и с ипотекой на новостройки.

«Когда нет возможности продать на вторичном рынке, когда дорогая ипотека, соответственно, на первичном рынке идет задержка», — отметил вице-премьер.

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13 октября стало известно, что платеж по ипотеке за два года вырос до 75%. Уточнялось, что ежемесячный платеж на первичном рынке вырос примерно на 32% по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68%.

В сентябре сообщалось, что средняя стоимость продажи вторичного жилья в России вновь начала расти после четырех месяцев падения. Средняя цена продажи 1 кв. м на рынке вторичного жилья выросла сразу на 2%, восстановившись до уровня мая.

В конце августа «Известия» писали, что в последнем летнем месяце спрос на вторичку вырос в 3,6 раза относительно мая, когда была критически низкая активность. При этом новостройками стали интересоваться только в 1,5 раза активнее. Как отмечал эксперт Ильдар Хусаинов, средний уровень дисконта на вторичное жилье достиг пиковых значений — 5,6–5,8%. Некоторые объекты при срочной продаже и вовсе продаются со скидкой 15–20%.

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