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Платеж по ипотеке за два года вырос до 75%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В начале 2020 года при покупке первичной квартиры площадью 35 «квадратов» в ипотеку с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования 20 лет (средняя ставка 8,4%) ежемесячный платеж по кредиту составлял около 15,6 тыс. рублей, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Примерно в ту же сумму обходился и жилищный кредит на вторичку со ставкой в 9,2%, сказал он.

«Сейчас при покупке аналогичной по площади квартиры при тех же условиях кредитования, но нынешних ставках по ипотеке на вторичное жилье — 10,2%, а на первичном рынке — 6,53%, ежемесячный платеж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тыс. рублей, новостройки — более 20,6 тыс. рублей», — сказал Сергей Зайцев.

Ежемесячный платеж на первичном рынке вырос примерно на 32% по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68%, отметил он.

По подсчетам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, ежемесячный платеж по ипотеке за два года вырос на 45–75%. Нижняя граница относится ко вторичному рынку и городам с численностью населения до 1 млн человек, верхняя охватывает города-миллионники и преимущественно новостройки, пояснила она.

«90% прироста размера платежа — это фактор роста цен на жилье за счет льготных программ и колоссального подорожания строительных материалов», — сказала Анна Авакимян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет это значит: платеж по ипотеке за два года вырос до 75%

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