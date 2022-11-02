Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Власти Японии заявили о протесте КНДР в связи с ракетным пуском. Об этом 2 ноября сообщила японская телерадиокомпания NHK, ссылаясь на слова министра обороны Японии Ясукадзу Хамады.

«Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал он.

Хамада уточнил, что Северная Корея запустила минимум две ракеты в разных направлениях, и они пролетели 150–200 км.

Японский премьер-министр Фумио Кисида, в свою очередь, сообщил, что правительство страны созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за ракетных запусков КНДР.

О том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, 2 ноября сообщило агентство Yonhap. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

Тогда же уточнялось, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

Ранее, 28 октября, также сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Агентство Yonhap отмечало, что детали пуска анализировались южнокорейскими военными.

КНДР 13 октября успешно провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, было выпущено две ракеты. Пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, снаряды попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км. Испытательным пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Пентагон 8 октября указал на дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР. Кроме того, в США заявили о своей приверженности защите Южной Кореи и Японии.

4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет национальной безопасности, чтобы обсудить собранную информацию о запуске ракеты.

Южнокорейские военные 24 сентября сообщали об обнаруженной активности в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования у восточного побережья. 25 сентября был произведен пуск неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.