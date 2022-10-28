Северная Корея (КНДР) произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 28 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что детали анализируются южнокорейскими военными.

Ранее, 13 октября, КНДР также произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана призвала все находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

В тот же день в КНДР был успешно проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, выпущено две ракеты. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км. Руководил испытательным запуском лидер КНДР Ким Чен Ын.

До этого, 8 октября, Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна.

4 октября также сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты.

Кроме того, 25 сентября сообщалось о запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Также днем ранее южнокорейские военные сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) у восточного побережья.