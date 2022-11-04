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Спортивные выходные с «Известиями»

Бой Бивола, финиш сезона в женском теннисе, центральные матчи РПЛ, третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Фото: Matchroom Boxing/Jorge Ferrari
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Бокс

Второй с левой: Дмитрий Бивол встретится с опасным нокаутером
Мексиканец-левша Хильберто Рамирес намерен отомстить россиянину за своего соотечественника Сауля Альвареса

Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Россиянин Дмитрий Бивол проведет четвертую защиту титула WBA Super и десятую по линии WBA. Эти пояса у него попытается отобрать крайне опасный мексиканец Хильберто Рамирес. Оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном уровне. У Рамиреса 44 победных боя, у Бивола — 20. Этот поединок для нашего спортсмена будет первым после его знаменитой майской победы над легендарным Сауэлем Канело Альваресом. Схватка станет во многом определяющей для 31-летнего полутяжа. Если он победит, то его может ждать матч-реванш с Канело, а затем и объединительный поединок с другим титулованным россиянином Артуром Бетербиевым. В этом случае победитель заберет все пояса в данной весовой категории.

5 ноября, 23:50. «Этихад Арена» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямая трансляция на «Первом канале»

Теннис

Женщины. Итоговый турнир WTA

Спортивные выходные с «Известиями»
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange

В последние годы российские теннисистки по итогам сезона не попадали в топ-8. Но на этот раз до итогового турнира WTA в американском Форт-Уэрте доехали две наши представительницы. Дарья Касаткина выступает в одиночном разряде, а Вероника Кудерметова — в парном.

Американские гонки: чего ждать от Касаткиной на итоговом турнире WTA в США
Российская теннисистка дебютирует в топ-8, но может приятно удивить

После поражения от первой ракетки мира Иги Свёнтек (2:6; 3:6) Касаткина все еще сохраняет шансы на выход в полуфинал. Для этого ей нужно выиграть два оставшихся матча группового этапа. Первый из них — против американки Корри Гауфф — начнется в пятницу, 4 ноября, в 03:00 по московскому времени. Второй — с француженкой Каролин Гарсия — в ночь на воскресенье, 6 ноября.

Вероника Кудерметова пока успешно выступает в парном разряде вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Они уже выиграли стартовый матч группы, а в ночь на пятницу, 4 ноября, встретятся с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и Анной Данилиной из Казахстана.

В ночь на воскресенье, 6 ноября, Кудерметова и Мертенс закончат групповой этап матчем с канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Джулианой Олмос.

В одиночном разряде на итоговом турнире WTA наши побеждали лишь в 2004 году усилиями Марии Шараповой. В парах последний такой триумф случился в 2016 году, когда трофей взяли Елена Веснина и Екатерина Макарова.

4 ноября: 03:00, Касаткина; 04:30, Кудерметова/Мертенс. 6 ноября: Касаткина; Кудерметова/Мертенс. Dickies Arena (Форт-Уэрт, США). Прямые трансляции на сайте WTA

Футбол

Чемпионат России. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Ахмат», «Ростов» — «Динамо»

Спортивные выходные с «Известиями»
Матч между ФК «Спартак» и ФК «Сочи»

Матч между ФК «Спартак» и ФК «Сочи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Бранятся, потом тешатся: Спартака Гогниева забанили на три игры
Как «Химки» и их главный тренер стали самыми скандальными участниками РПЛ

В РПЛ начинается второй круг. Ближайшие выходные не изобилуют топ-матчами, но некоторые встречи очень любопытны. Уверенно идущий вторым московский «Спартак» едет в гости к буксующему «Сочи». Южный клуб, по слухам, близок к тому, чтобы уволить старшего тренера Вадима Гаранина. Говорят, что он уже не участвует в тренировочном процессе. На этом фоне сочинцы попытаются все же подставить подножку «Спартаку», который еще сохраняет иллюзии догнать лидера и чемпиона предыдущих четырех сезонов петербургский «Зенит» (он принимают грозненский «Ахмат»).

Между тем, многое в борьбе за медали определится по итогам домашнего матча «Ростова» против набирающего ход московского «Динамо». Обе команды идут вслед за первой тройкой, и победитель может к ней приблизиться максимально плотно.

5 ноября: 14:00, стадион «Фишт» (Сочи); 16:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 6 ноября, 19:00, стадион «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-при России. Третий этап

Спортивные выходные с «Известиями»
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Карьера знаменитого фигуриста от первых шагов до олимпийских рекордов

Интрига третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию не совсем спортивная. Предыдущие этап в Москве и Сочи прошел при полупустых трибунах и Казань должен также восстановить представление о фигурном катании, как о чрезвычайно популярном у россиян виде спорта. Пока продажа билетов идет активно.

Фавориткой в женском одиночном катании в столице Татарстана будет действующая чемпионка Европы Камила Валиева. В парном катании на лед выйдут двукратные вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У мужчин главная звезда выходных — чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев.

5 ноября, короткие программы: 13:30, танцы на льду; 15:00, женщины; 16:45, спортивные пары; 17:35, мужчины. 6 ноября, произвольные программы: 13:00, танцы на льду; 14:30, женщины; 16:30, спортивные пары; 17:25, мужчины. «Дворец спорта» (Казань). Прямые трансляции на «Первом канале» и сайте «Первом канале»

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