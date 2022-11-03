Бранятся, потом тешатся: Спартака Гогниева забанили на три игры

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 3 ноября дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча чемпионата России. Причиной послужил ряд скандальных эпизодов с его участием во время недавней игры с московским «Динамо». «Химки» потерпели разгромное поражение 1:6, а их тренер отметился бранью в адрес своего игрока, конфликтом с журналистом «Матч ТВ» и спорами с судьями, за что был удален еще в перерыве. Подмосковный клуб и без того считался самым скандальным участником нынешнего чемпионата России, а с приходом Гогниева градус эмоций вокруг команды вырос на порядок. «Известия» — о том, как тренер и команда нашли друг друга и долго ли продлится их сотрудничество.

Эмоциональный Спартак

Матч между «Химками» и «Динамо» состоялся еще 29 октября. Бело-голубые уже в первом тайме убили интригу, поведя 3:0. Но едва ли не главным событием тура эту встречу сделал не итоговый счет (6:1), а главный тренер химчан Спартак Гогниев, который жег напалмом все 90 минут. По ходу первого тайма специалист заменил лидера команды Дениса Глушакова. Тот не пожал руку наставнику и сразу пошел в раздевалку, что многими трактуется как признак конфликта с тренером. Гогниев крикнул вслед ему: «Домой!», сопроводив это матерным словом.

После свистка на перерыв Спартак Артурович вступил в полемику с главным арбитром Яном Бобровским, за что получил вторую желтую карточку и последовавшую за этим красную. Даже после удаления он продолжил разговаривать с судьей, который в итоге отметил в протоколе, что Гогниев применял ненормативную лексику.

Уходя на трибуну, Гогниев эмоционально высказался и в адрес корреспондента «Матч ТВ» Сергея Дурасова, предъявив ему претензии за «неправильные» вопросы во время предматчевого интервью. Всё это тоже сопровождалось матерными словами и попало на видео.

За вторым таймом тренер наблюдал с трибуны. И хитом дня стали снятые журналистами на мобильные телефоны кадры, как эмоционально Гогниев радовался голу с пенальти Ильи Садыгова в концовке матча, когда счет был уже 0:6.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по делу главного тренера «Химок» приковало огромное внимание. Прибыв в Дом футбола на Таганке, Гогниев сразу сообщил, что с Глушаковым все вопросы решены, перед журналистом Дурасовым он готов извиниться, а вот оскорбления в адрес арбитра встречи Яна Бобровского отрицал до последнего.

Через час с небольшим председатель КДК Артур Григорьянц объявил вердикт: Гогниев пропустит три ближайших матча чемпионата страны. Одну — из-за полученной красной карточки, еще две — за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Кроме того, тренеру придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей.

— В перерыве матча Гогниев был удален с поля за то, что использовал ненормативную лексику в адрес судейской делегации. Бобровский написал об этом в рапорте, — пояснил Артур Григорьянц. — Что касается второго эпизода, то, просмотрев запись, мы пришли к выводу, что Гогниев Дурасова не оскорблял. В речи была ненормативная лексика, но она не была адресована в адрес комментатора, поэтому оценили это как неспортивное поведение. На заседании КДК Гогниев сказал, что не оскорблял лично Дурасова. И принес извинение. По судьям он отрицал то, что изложил Бобровский в рапорте. Но у нас в дисциплинарном регламенте прописано: всё, что указано в рапортах, является достоверной информации. Презумпция невиновности, в отличие от уголовного права, здесь не работает.

Глава КДК РФС напомнил, что это не первая дисквалификация Гогниева. В марте 2021 года, будучи главным тренером владикавказской «Алании», во время матча первой лиги против «Томи» он был удален в конце игры. Сразу после финального свистка футболисты обеих команд устроили массовую драку на поле, в которой участвовал и главный тренер осетинского клуба. Он вступил в стычку с арбитром и попал ему в живот, за это получил дисквалификацию в восемь матчей.

— Во время работы в «Алании» он сказал, что всё понял, — коротко пересказал разговор с тренером Григорьянц. — А здесь он не сдержался, учитывая сложное положение в «Химках».

Дебют в РПЛ

Спартак Гогниев был достаточно известным нападающим в 2000-е годы, когда играл за московские «Динамо», ЦСКА и молодежную сборную России. Высшими его достижениями стали победы с ЦСКА в Кубке России – 2002 и чемпионате России – 2003.

В 2018 году Гогниев завершил карьеру, а уже через год его назначили главным тренером «Алании». Он сходу вывел команду из второй лиги в первую, а затем превратил ее в одного из лидеров ФНЛ. После этого Гогниева начали называть одним из самых талантливых молодых российских тренеров. В прошлом сезоне коллектив из Северной Осетии долго боролся за выход в РПЛ, а также добрался до полуфинала Кубка России.

Команда запомнилась ярким атакующим футболом, а ее тренер — эмоциональным поведением на бровке и пресс-конференциях. Видео с его участием становились хитами соцсетей.

Несмотря на успехи, «Алания» не стала продлевать с ним контракт в конце весны 2022 года. Сейчас под руководством Заура Тедеева она играет в более прагматичный футбол, но уверенно лидирует в первой лиге и близка к выходу в РПЛ. А Гогниев летом получил шанс в «Химках».

Подмосковному клубу тренер пытается ставить тот же футбол, в который при нем играла «Алания». Временами «Химки» выдают яркие отрезки, но ошибки игроков сводят это на нет. Отчасти проблемы можно списать на то, Гогниев пытается привить футболистам довольно сложный стиль игры.

— Мы пока не можем выполнить то, что от нас требует тренерский штаб, — сказал «Известиям» защитник «Химок» Алексей Никитин. — Причем требования, в принципе, нам понятны. Но, как видите, с такими командами, как «Динамо», пока не можем их выполнить. Если Гогниев пытается привить нам такую игру, значит, считает, что мы готовы к этому. К сожалению, результаты пока показывают, что нет. Но это не значит, что в следующей игре и дальше мы это не сможем делать. Не буду за всех говорить, но на меня нормально его поведение влияет. Он абсолютно искренен в своих эмоциях и не переходит грань. В принципе, Спартак Артурович говорит вещи, которые у него на душе.

Сейчас «Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте и не выигрывают на протяжении десяти матчей.

Возможно, Гогниеву удастся поставить нужный ему футбол на зимних сборах, если к этому моменту его не уволят. В «Химках» это вполне возможно — в клубе небывалая даже по меркам РПЛ чехарда среди тренеров и руководителей.

До зимней паузы подмосковному клубу осталось провести в РПЛ два матча. В пятницу, 4 ноября, «Химки» сыграют дома с «Оренбургом». А 13 ноября примут «Сочи».