Американские гонки: чего ждать от Касаткиной на итоговом турнире WTA в США

С 31 октября по 7 ноября в техасском городе Форт-Уэрт пройдет женский итоговый турнир. Впервые за шесть лет наша страна представлена на нем в одиночном разряде — в восьмерку сильнейших теннисисток сезона пробилась Дарья Касаткина. Она проводит сильный сезон и, несмотря на восьмой номер посева, имеет хорошие шансы на выход из группы. Отметим, что в последний раз за Россию на итоговом выступала Светлана Кузнецова — в 2016-м она дошла до полуфинала. Также в США мы увидим выступление Вероники Кудерметевой — в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Их дуэт можно причислить к фаворитам.

Будет весело

Восемь теннисисток традиционно разделили на две группы, в которых каждая сыграет с каждой. По две лучшие девушки в квартетах выходят в полуфиналы. В группу Нэнси Ричи вошли Онс Жабер из Туниса (второй номер посева), Джессика Пегула из США (3), Мария Саккари из Греции (5) и Арина Соболенко из Белоруссии (7). Дарья Касаткина, имеющая на турнире восьмой номер посева, попал в группу Трэйси Остин. Соперницы ей достались жесткие. В первую очередь это лидер мирового рейтинга Ига Свентек из Польши. А также американка Кори Гауфф (4) и француженка Каролин Гарсия (6).

— Конечно, все группы очень тяжелые, — отметила Дарья Касаткина в интервью официальному сайту WTA. — Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело.

Касаткина начнет свой путь на турнире матчем против Иги Свентек во вторник, 1 ноября. В этом году польская теннисистка стала настоящим проклятием для Дарьи. Они встретились четыре раза, причем два из них на турнирах Большого шлема — Australian Open и «Ролан Гаррос». И все четыре матча завершились уверенной победой Свентек в двух сетах. Общий счет их противостояния — 4:1. Единственную победу Касаткина одержала в прошлом сезоне на травяном турнире в Истбурне.

В матче с американкой Кори Гауфф шансы россиянки на успех значительно выше. Во-первых, счет личных встреч в пользу Касаткиной — 2:0. Оба раза Дарья побеждала в двух сетах. Последняя встреча состоялась в этом сезоне на турнире в Штутгарте. Во-вторых, на итоговом турнире Гауфф параллельно выступает в парном разряде вместе с Джессикой Пегулой. Поэтому сил у россиянки должно быть больше. Плюс американке еще нужно держать в уме предстоящий Кубок Билли Джин Кинг, а для Дарьи это последний турнир в сезоне и можно играть с полной отдачей (на Кубок Билли Джин Кинг наша сборная не допущена из-за санкций WTA, хотя является действующим чемпионом турнира).

С Гарсией Касаткина также играла дважды, но здесь счет равный — 1:1. В первом матче в 2019 победа досталась француженке, в прошлом сезоне сильнее была россиянка. Так что шансы на выход из группы, хотя бы со второго места, у Дарьи достаточно высокие.

— Дарья способна победить всех соперниц по группе, — подчеркнул «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко. — Если она покажет свой лучший теннис и стабильность, то вполне способна выйти из группы. Понятно, что хардовое покрытие не ее любимое, но Касаткина — настоящий боец. Она сделает всё, чтобы воспользоваться шансом. Чтобы ее дебют был запоминающимся.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев о шансах нашей теннисистки высказывается осторожнее.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной, — цитирует его ТАСС. — У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Свентек. С Гауфф и Гарсией как будет играть — посмотрим, но, опять же, всё будет зависеть от покрытия на турнире».

Шансы Кудерметовой

В парном разряде нашу страну представит Вероника Кудерметова. У нее образовался хороший дуэт с бельгийкой Элизе Мертенс. В этом сезоне они играли в четырех финалах WTA и один из них выиграли — на турнире в Дубае.

Мертенс принимала участие в итоговом турнире в прошлом году. Тогда ее напарницей была тайваньская теннисистка Се Шувэй. Девушки дошли до финала, в котором уступили Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии. Эта пара по-прежнему является сильнейшей в мире и снова выступит под первым номером посева.

Формат парного турнира такой же, как и одиночного: девушек разбили на две группы по четыре, два сильнейших дуэта выходят в полуфинал. Кудерметова и Мертенс сыграют на первом этапе с Габриэлой Дабровски (Канада) и Гильяной Ольмос (Мексика), Людмилой Киченок (Украина) и Еленой Остапенко (Латвия), Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Адда Майя (Бразилия).

При этом Кудерметова сохраняет шансы выступить и в одиночном разряде. Чтобы попасть в восьмерку сильнейших, ей не хватило совсем чуть-чуть. Но на итоговом Вероника является первой запасной. Стать участницей одиночного турнира она может в случае отказа или травмы одной из восьми теннисисток. Такое на последнем личном турнире в году — не редкость. Девушки играют на нем, не жалея себя, сражаются не только за серьезные призовые ($5 млн), но и 1500 очков рейтинга.

Всего в одиночном разряде итогового турнира россиянки играли в финалах четыре раза, но титул брала только Мария Шарапова. В 2004 году она была сильнее американки Серены Уильямс. В парном разряде ситуация гораздо лучше. По два титула у Анны Курниковой и Надежды Петровой, а в 2016-м успех праздновали Екатерина Макарова и Елена Веснина.