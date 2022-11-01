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Американские гонки: чего ждать от Касаткиной на итоговом турнире WTA в США

Российская теннисистка дебютирует в топ-8, но может приятно удивить
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Фото: Global Look Press/Rob Prange
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С 31 октября по 7 ноября в техасском городе Форт-Уэрт пройдет женский итоговый турнир. Впервые за шесть лет наша страна представлена на нем в одиночном разряде — в восьмерку сильнейших теннисисток сезона пробилась Дарья Касаткина. Она проводит сильный сезон и, несмотря на восьмой номер посева, имеет хорошие шансы на выход из группы. Отметим, что в последний раз за Россию на итоговом выступала Светлана Кузнецова — в 2016-м она дошла до полуфинала. Также в США мы увидим выступление Вероники Кудерметевой — в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Их дуэт можно причислить к фаворитам.

Будет весело

Восемь теннисисток традиционно разделили на две группы, в которых каждая сыграет с каждой. По две лучшие девушки в квартетах выходят в полуфиналы. В группу Нэнси Ричи вошли Онс Жабер из Туниса (второй номер посева), Джессика Пегула из США (3), Мария Саккари из Греции (5) и Арина Соболенко из Белоруссии (7). Дарья Касаткина, имеющая на турнире восьмой номер посева, попал в группу Трэйси Остин. Соперницы ей достались жесткие. В первую очередь это лидер мирового рейтинга Ига Свентек из Польши. А также американка Кори Гауфф (4) и француженка Каролин Гарсия (6).

— Конечно, все группы очень тяжелые, — отметила Дарья Касаткина в интервью официальному сайту WTA. — Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело.

Чемпионат WTA

Касаткина начнет свой путь на турнире матчем против Иги Свентек во вторник, 1 ноября. В этом году польская теннисистка стала настоящим проклятием для Дарьи. Они встретились четыре раза, причем два из них на турнирах Большого шлема — Australian Open и «Ролан Гаррос». И все четыре матча завершились уверенной победой Свентек в двух сетах. Общий счет их противостояния — 4:1. Единственную победу Касаткина одержала в прошлом сезоне на травяном турнире в Истбурне.

В матче с американкой Кори Гауфф шансы россиянки на успех значительно выше. Во-первых, счет личных встреч в пользу Касаткиной — 2:0. Оба раза Дарья побеждала в двух сетах. Последняя встреча состоялась в этом сезоне на турнире в Штутгарте. Во-вторых, на итоговом турнире Гауфф параллельно выступает в парном разряде вместе с Джессикой Пегулой. Поэтому сил у россиянки должно быть больше. Плюс американке еще нужно держать в уме предстоящий Кубок Билли Джин Кинг, а для Дарьи это последний турнир в сезоне и можно играть с полной отдачей (на Кубок Билли Джин Кинг наша сборная не допущена из-за санкций WTA, хотя является действующим чемпионом турнира).

С Гарсией Касаткина также играла дважды, но здесь счет равный — 1:1. В первом матче в 2019 победа досталась француженке, в прошлом сезоне сильнее была россиянка. Так что шансы на выход из группы, хотя бы со второго места, у Дарьи достаточно высокие.

— Дарья способна победить всех соперниц по группе, — подчеркнул «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко. — Если она покажет свой лучший теннис и стабильность, то вполне способна выйти из группы. Понятно, что хардовое покрытие не ее любимое, но Касаткина — настоящий боец. Она сделает всё, чтобы воспользоваться шансом. Чтобы ее дебют был запоминающимся.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев о шансах нашей теннисистки высказывается осторожнее.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной, — цитирует его ТАСС. — У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Свентек. С Гауфф и Гарсией как будет играть — посмотрим, но, опять же, всё будет зависеть от покрытия на турнире».

Шансы Кудерметовой

В парном разряде нашу страну представит Вероника Кудерметова. У нее образовался хороший дуэт с бельгийкой Элизе Мертенс. В этом сезоне они играли в четырех финалах WTA и один из них выиграли — на турнире в Дубае.

Мертенс принимала участие в итоговом турнире в прошлом году. Тогда ее напарницей была тайваньская теннисистка Се Шувэй. Девушки дошли до финала, в котором уступили Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии. Эта пара по-прежнему является сильнейшей в мире и снова выступит под первым номером посева.

Формат парного турнира такой же, как и одиночного: девушек разбили на две группы по четыре, два сильнейших дуэта выходят в полуфинал. Кудерметова и Мертенс сыграют на первом этапе с Габриэлой Дабровски (Канада) и Гильяной Ольмос (Мексика), Людмилой Киченок (Украина) и Еленой Остапенко (Латвия), Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Адда Майя (Бразилия).

При этом Кудерметова сохраняет шансы выступить и в одиночном разряде. Чтобы попасть в восьмерку сильнейших, ей не хватило совсем чуть-чуть. Но на итоговом Вероника является первой запасной. Стать участницей одиночного турнира она может в случае отказа или травмы одной из восьми теннисисток. Такое на последнем личном турнире в году — не редкость. Девушки играют на нем, не жалея себя, сражаются не только за серьезные призовые ($5 млн), но и 1500 очков рейтинга.

Всего в одиночном разряде итогового турнира россиянки играли в финалах четыре раза, но титул брала только Мария Шарапова. В 2004 году она была сильнее американки Серены Уильямс. В парном разряде ситуация гораздо лучше. По два титула у Анны Курниковой и Надежды Петровой, а в 2016-м успех праздновали Екатерина Макарова и Елена Веснина.

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