Украинские пленные в ЛНР рассказали об отказе Киева их признавать

Украинские власти отказываются от сотен своих бойцов, которые были взяты в плен и сейчас находятся в исправительных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила 1 ноября представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

«Для украинской стороны уже стало правилом, что все те, кто сложил оружие, сдались в плен и отказались участвовать в зверских националистических действиях, становятся всё чаще ненужными в своей стране», — рассказала она журналистам.

Как отметила представитель ЛНР, это подтверждают истории украинских военнослужащих Владимира Иванца и Владислава Кашенца, которые были внесены межведомственной комиссией по военнопленным и пропавшим без вести в список военнопленных. Однако украинская сторона их статус как военнопленных не подтверждает, подчеркнула Нечаева. Иванец, который находится уже четыре месяца в СИЗО в Луганске, обратился с помощью журналистов к своей жене, которая находится на Украине.

«Не переживай, я жив, здоров, был ранен, оказали помощь. Надеюсь, что меня обменяют и буду дома. Сходи в военкомат, попроси сообщить властям в Киев, чтобы меня обменяли. Если помогут, будет хорошо», — попросил военнопленный.

Кашенец смог позвонить по телефону маме и также попросил ее обратиться к киевским властям с просьбой об обмене или подтверждении его личности. По словам представителя уполномоченного по правам человека в ЛНР, речь идет о более чем 100 гражданах Украины, оказавшихся в подобной ситуации.

Ранее во вторник пленные украинские националисты рассказали о неорганизованности в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, пленные боевики сообщили, как их бросили в бой без подготовки. Танкисты рассказали, что перед наступлением из 10 танков только восемь смогли двинуться с места из-за поломок, еще один вышел из строя прямо в бою, остальные были уничтожены огнем российских подразделений.

31 октября пленный украинский боевик рассказал о советах медиков бросать раненых на поле боя. Он признался, что бывают случаи, когда руководство специально приказывает не забирать тела с поля боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Обмен с Украиной состоялся в формате «50х50». Военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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