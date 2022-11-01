Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
В Белом доме заявили, что не хотят конфликта с Россией
Экономика
Путин призвал «разбюрокрачивать» оказание помощи товаропроизводителям
Мир
В ООН назвали приостановку движения кораблей в рамках зерновой сделки временной мерой
Армия
В Госдуме отказались от инициативы введения ответственности для уклонистов
Общество
Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг зерновой сделки
Мир
Россия призвала добиться ответов от США и Украины по работе биолабораторий
Мир
В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря
Мир
Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику
Происшествия
Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарстане
Мир
Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники в небе над Сербией
Сюжет:

Украинские пленные в ЛНР рассказали об отказе Киева их признавать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти отказываются от сотен своих бойцов, которые были взяты в плен и сейчас находятся в исправительных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила 1 ноября представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

«Для украинской стороны уже стало правилом, что все те, кто сложил оружие, сдались в плен и отказались участвовать в зверских националистических действиях, становятся всё чаще ненужными в своей стране», — рассказала она журналистам.

«Обменялись с Киевом списками без вести пропавших людей»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — о взаимодействии с украинским омбудсменом и возвращении на Родину 110 россиян

Как отметила представитель ЛНР, это подтверждают истории украинских военнослужащих Владимира Иванца и Владислава Кашенца, которые были внесены межведомственной комиссией по военнопленным и пропавшим без вести в список военнопленных. Однако украинская сторона их статус как военнопленных не подтверждает, подчеркнула Нечаева. Иванец, который находится уже четыре месяца в СИЗО в Луганске, обратился с помощью журналистов к своей жене, которая находится на Украине.

«Не переживай, я жив, здоров, был ранен, оказали помощь. Надеюсь, что меня обменяют и буду дома. Сходи в военкомат, попроси сообщить властям в Киев, чтобы меня обменяли. Если помогут, будет хорошо», — попросил военнопленный.

Кашенец смог позвонить по телефону маме и также попросил ее обратиться к киевским властям с просьбой об обмене или подтверждении его личности. По словам представителя уполномоченного по правам человека в ЛНР, речь идет о более чем 100 гражданах Украины, оказавшихся в подобной ситуации.

Ранее во вторник пленные украинские националисты рассказали о неорганизованности в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, пленные боевики сообщили, как их бросили в бой без подготовки. Танкисты рассказали, что перед наступлением из 10 танков только восемь смогли двинуться с места из-за поломок, еще один вышел из строя прямо в бою, остальные были уничтожены огнем российских подразделений.

31 октября пленный украинский боевик рассказал о советах медиков бросать раненых на поле боя. Он признался, что бывают случаи, когда руководство специально приказывает не забирать тела с поля боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Обмен с Украиной состоялся в формате «50х50». Военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022