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Украинский военный рассказал о советах медиков бросать раненых на поле боя

Военный ВСУ: украинские медики советуют бросать раненых на поле боя
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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Тела погибших украинских военных остаются на поле боя, если нет возможности их забрать. Бросают там иногда, по совету медиков, и тяжелых раненых. Об этом 31 октября съемочной группе «Известий» рассказал военный Вооруженных сил Украины Виталий.

Это первое за несколько месяцев интервью российскому телевидению украинского военного, не находящегося в плену.

«Если возможность есть забрать тела, то забирают, если нет возможности, то так они там и остаются. Как пропавших без вести их оформляют. (...) Нет возможности [забрать], ставят засады, и когда только машина подходит, начинается огонь, и получается, что еще терять людей, чтобы забрать те трупы. А так непонятное отношение этих медиков, которые [говорят], что он тяжелый, всё, оставляем. Такое я слышал пару раз, хотя наши ребята брали с собой и тянули на себе 1,5–2 км, и они оставались живы благодаря ребятам. А так, если бы ребята слушали этого медика, то…», — рассказал Виталий.

Также он признался, что бывают случаи, когда руководство специально приказывает не забирать тела с поля боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

Виталий добавил, что раненые украинские военные с трудом получают компенсации.

«Я после контузии. Это было в начале первого месяца осени. Я получил 15 тыс. [гривен], и всё. Второй месяц, что я дома, и всё. Деньги я не получаю», — сказал он.

«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»
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Также Виталий рассказал, что военным ВСУ обещали зарплату 100 тыс. гривен (167 тыс. рублей), но в итоге они получали по 30 тыс. гривен (50 тыс. рублей).

16 октября пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» рассказали, что командиры ВСУ угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Так, старший сержант Виталий Катранич поделился, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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