Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Экономика
Россия нарастила объем международной торговли в ответ на санкции
Политика
Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом
Происшествия
Взрыв мины около ЗАЭС привел к отключению электропитания четвертого энергоблока
Мир
Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО
Сюжет:

Пленные украинские боевики рассказали о приказах идти в бой неподготовленными

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пленные украинские националисты рассказали о слабом уровне подготовке украинских мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Минобороны России во вторник, 1 ноября.

Пленные боевики также сообщили, как их бросили в бой без подготовки. Танкисты рассказали, что перед наступлением из десяти танков только восемь смогли двинуться с места из-за поломок, еще один вышел из строя прямо в бою, остальные были уничтожены огнем российских подразделений.

Ценой жизней: Путин рассказал о потерях украинских вооруженных формирований
Киев полагается на количество мобилизованных и долго так продолжаться не может, подчеркивают военные эксперты

Также они указали на большие потери, слабую подготовку специалистов, отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо и отказ украинской стороны забирать своих погибших военных с поля боя. Пленные уточняют: их обещали эвакуировать, но украинское командование их бросило.

Все пленные подчеркивают хорошее отношение со стороны российских военных и своевременное оказание медицинской помощи, хотя командиры и украинские средства массовой информации пугали их российским пленом.

«На удивление к нам отнеслись лояльно. Никакого рукоприкладства не было. Удивлен отношением к пленным, потому что у нас информация подается совсем по-другому», — рассказал пленный командир танкового взвода Юрий Еременко.

Пленные украинские националисты также призвали однополчан сложить оружие и не участвовать в этом конфликте.

Ранее, 31 октября, пленный украинский боевик рассказал о советах медиков бросать раненых на поле боя. Он признался, что бывают случаи, когда руководство специально приказывает не забирать тела с поля боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

30 октября пленный боевик рассказал о провалившемся наступлении украинских сил в Херсонской области. Он отметил, что связи с командирами не было. После того как танк был подбит, российские военные предложили им сдаться, а раненым оказали медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022