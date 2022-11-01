Пленные украинские боевики рассказали о приказах идти в бой неподготовленными

Пленные украинские националисты рассказали о слабом уровне подготовке украинских мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Минобороны России во вторник, 1 ноября.

Пленные боевики также сообщили, как их бросили в бой без подготовки. Танкисты рассказали, что перед наступлением из десяти танков только восемь смогли двинуться с места из-за поломок, еще один вышел из строя прямо в бою, остальные были уничтожены огнем российских подразделений.

Также они указали на большие потери, слабую подготовку специалистов, отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо и отказ украинской стороны забирать своих погибших военных с поля боя. Пленные уточняют: их обещали эвакуировать, но украинское командование их бросило.



Все пленные подчеркивают хорошее отношение со стороны российских военных и своевременное оказание медицинской помощи, хотя командиры и украинские средства массовой информации пугали их российским пленом.

«На удивление к нам отнеслись лояльно. Никакого рукоприкладства не было. Удивлен отношением к пленным, потому что у нас информация подается совсем по-другому», — рассказал пленный командир танкового взвода Юрий Еременко.

Пленные украинские националисты также призвали однополчан сложить оружие и не участвовать в этом конфликте.

Ранее, 31 октября, пленный украинский боевик рассказал о советах медиков бросать раненых на поле боя. Он признался, что бывают случаи, когда руководство специально приказывает не забирать тела с поля боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

30 октября пленный боевик рассказал о провалившемся наступлении украинских сил в Херсонской области. Он отметил, что связи с командирами не было. После того как танк был подбит, российские военные предложили им сдаться, а раненым оказали медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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