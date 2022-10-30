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Пленный боевик рассказал о неудачной попытке ВСУ прорвать оборону под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командир танкового взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Еременко 30 октября рассказал о том, как провалилась попытка украинских военных прорвать оборону российских войск в Херсонской области.

В разговоре с корреспондентом «Известий» военнопленный сообщил, что после прохождения подготовки в Черкассах его отправили в батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Роте, в которой он находился, поставили задачу совершить прорыв и пройти три лесополосы. О наступлении, по словам Еременко, никто не предупреждал.

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«У нас рота, никто не участвовал, это первый наш бой. <...>. Лично я думал, что мы построились в колонну и идем в какой-нибудь район, который отвели, допустим запасной. Понял, что мы идем в атаку, когда увидел, что пули летят. <...> Тогда я только сообразил, что мы идем выполнять задачу», — заявил Еременко в беседе с корреспондентом «Известий» Наталией Графчиковой.

Он отметил, что связи с командирами не было. После того как танк был подбит, российские военные предложили им сдаться, а раненым оказали медпомощь.

Еременко заявил, что происходящее в украинской армии можно описать одним словом — бардак, так как солдат «бросили без объяснений».

Накануне пленные украинские солдаты рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что бойцов ВСУ отправляют на фронт после примерно месяца подготовки, за это время военные не успевают освоить необходимые на поле боя навыки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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