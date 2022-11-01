Объявлен перечень поручений по итогам заседания «Российской энергетической недели»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, российский лидер поручил правительству совместно с ПАО «Газпром» принять решения для обеспечения в газифицированных населенных пунктах присоединения газоиспользующего оборудования медицинских организаций к газораспределительным сетям, а также продлить и обеспечить реализацию программы социальной газификации.

Также поручено рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ для отдельных категорий граждан.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошел с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж». В рамках деловой программы юбилейного форума состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров.

В ходе выступления на форуме Путин обратился к властям регионов с просьбой выделить субсидии размером в 100 тыс. рублей нуждающимся россиянам на закупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации. Он указал на то, что не всем россиянам такие траты по силам, в частности многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, семьям с низкими доходами.

Кроме того, глава государства попросил продлить программу социальной газификации за горизонт текущего года.

Также российский лидер подчеркнул, что рост цен на энергию в мире связан не со специальной военной операцией России, а с политикой самого Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет. Кроме того, глава государства отметил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

31 августа Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации и выделить вплоть до 400 млрд рублей. Российский лидер отметил, что в России проделана серьезная работа — большое количество домовладений подключается к газу, и это меняет качество жизни людей.