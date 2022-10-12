Путин поручил регионам предоставить субсидии нуждающимся на покупку газового оборудования

Президент РФ Владимир Путин в среду, 12 октября, обратился к властям регионов с просьбой выделить субсидии размером в 100 тыс. рублей нуждающимся россиянам на закупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации. Он указал на то, что не всем россиянам такие траты по силам, в частности, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, семьям с низкими доходами.

«Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение», — обратился он на форуме «Российская энергетическая неделя».

Кроме того, глава государства попросил продлить программу социальной газификации за горизонт текущего года.

«Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал российский лидер.

Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября.

31 августа Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации и выделить вплоть до 400 млрд рублей. Российский лидер отметил, что в России проделана серьезная работа — большое количество домовладений подключается к газу, и это меняет качество жизни людей.

Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подготовке компанией рекордно оперативного запаса газа в ПХГ к предстоящей зиме компания готовит. На тот момент запасы газа в хранилищах достигали 92%.

21 июля министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в России нет проблем с накоплениями всех видов топлива к зиме: подготовлены резервные, основные и аварийные его виды.

14 апреля Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. Он отметил, что важно изменить подходы к реализации проекта, чтобы распространить его на максимальное количество субъектов федерации, населенных пунктов и домовладений. Путин добавил, что горизонт энергетической стратегии следует продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября.