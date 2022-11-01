Путин поручил проработать увеличение объема авиаперевозок с дружественными странами

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок со странами, не включенными в перечень недружественных. Об этом 1 ноября сообщили на сайте Кремля.

Продумать данный вопрос должно правительство совместно с МИД, МВД и ФСБ.

В марте директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что антироссийские санкции Евросоюза и США в авиаотрасли являются беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы. Он отметил, что данные ограничения нацелены против огромной гражданской отрасли и ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях.

Большинство стран Европы, а также США и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.