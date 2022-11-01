 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Политика
Правительство РФ перераспределило полномочия вице-премьеров Новака и Хуснуллина
Мир
Премьер Саксонии счел разрыв отношений с РФ историческим беспамятством
Мир
В Киеве откажутся от троллейбусов ради экономии электроэнергии
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром
Мир
Военные США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хеллоуина
Мир
В Швеции заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО в стране
Происшествия
Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в ДНР
Происшествия
Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке
Мир
Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американских военных
/

Переставить задачи: почему перераспределили полномочия вице-премьеров

Теперь за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией вместо Марата Хуснуллина отвечает Александр Новак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В кабмине перераспределили полномочия вице-премьеров после присоединения новых территорий. За сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией теперь отвечает вице-премьер Александр Новак — вместо прежнего куратора Марата Хуснуллина. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал такое распоряжение 29 октября. В аппарате Александра Новака пояснили, что вице-премьер — куратор Северо-Кавказского федерального округа, он координирует вопросы, которые географически, исторически и экономически тесно связаны с Абхазией и Южной Осетией. Теперь среди его задач будет развитие топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики и водоснабжения этих стран, а также сдерживание тарифов и цен на нефтепродукты. Эксперты говорят, что решение может быть связано с загруженностью Марата Хуснуллина работой на недавно присоединенных к РФ территориях.

Новый расклад

Вице-премьер РФ Александр Новак утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии, а также РФ и Южной Осетии вместо вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сказано в распоряжении правительства от 29 октября, опубликованном 1 ноября.

Представитель Александра Новака отметил, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России (26 августа 2008 года) «фактически дало вторую жизнь республикам» и создало возможность восстановления и развития их экономики и социальной сферы. РФ оказывает странам безвозмездную финансовую помощь для поддержки инвестиционной деятельности социально-экономического развития: строительства инфраструктуры и социальных объектов, например, детских садов, школ, больниц, жилья, системы водо- и электроснабжения.

— Реализация данных проектов невозможна без восстановления и развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики республик, — добавили в аппарате Александра Новака.

Также Россия содействует Абхазии и Южной Осетии в вопросах обеспечения их энергобезопасности, сдерживания роста цен на российские нефтепродукты, способствует привлечению инвестиций российских электросетевых компаний для развития и модернизации инфраструктуры республик. «Известия» направили запросы в крупнейшие энергокомпании и Минэнерго.

— Все указанные вопросы в сфере топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики в правительстве относятся к сфере ведения (…) Александра Новака, — сообщили в аппарате вице-премьера.

Там предположили, что председатель правительства принял решение, учитывая опыт, сферу компетенции своего заместителя и особенности социально-экономического сотрудничества РФ с Абхазией и Южной Осетией, их близость к СКФО.

«Известия» направили запросы в кабмин и аппарат Марата Хуснуллина.

Решение правительства о перераспределении полномочий будет эффективным с точки зрения госуправления и может быть обусловлено в том числе загруженностью Марата Хуснуллина работой на недавно присоединенных территориях, считает политолог Алексей Мухин. Ранее Владимир Путин поручил вице-премьеру помочь с восстановлением новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Государственный интерес

Россия заинтересована в инфраструктурном развитии Южной Осетии и Абхазии, отметил Алексей Мухин. Он пояснил: сейчас РФ поддерживает эти страны на безвозмездной основе, но в перспективе ситуацию можно изменить. Для этого необходимо становление республик в качестве самостоятельных и платежеспособных государств с устойчивым экономическим развитием, развитие ТЭК этому поспособствует, добавил эксперт. Кроме того, важна и имиджевая составляющая — Россия показывает, что даже в условиях СВО не отказывается от совместных проектов с дружественными странами, отметил Алексей Мухин.

Для России Южная Осетия и Абхазия — дополнительные рынки сбыта нефтепродуктов, подчеркнул зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Пока объемы потребления на этих территориях невелики, и перспектива больших заработков на поставках для РФ вряд ли реалистична в ближайшие годы, считает он.

Дмитрий Гусев считает, что в Южной Осетии и Абхазии стоит активнее развивать туристический бизнес — это бы позволило повышать спрос на российское топливо.

Серьезное развитие совместных с РФ электроэнергетических проектов в этих странах — не вопрос ближайшей перспективы, полагает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. На это влияют экономические трудности в республиках и то, что территории не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), добавил он.

— То есть они не члены Общего энергетического рынка, который должен заработать к 2025 году, и не смогут свободно осуществлять торговлю электроэнергией. Первым элементом здесь должно стать создание понятного тарифного регулирования, в том числе на основе практик Евразийской экономической комиссии и антимонопольных органов стран ЕАЭС, — считает аналитик.

Александр Новак давно курирует вопросы электроснабжения потребителей и развития сетевой инфраструктуры, а также тарифного регулирования, поэтому стоит ожидать от него обеспечения необходимого уровня поддержки, заключил Дмитрий Тортев.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022