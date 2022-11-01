Переставить задачи: почему перераспределили полномочия вице-премьеров

В кабмине перераспределили полномочия вице-премьеров после присоединения новых территорий . За сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией теперь отвечает вице-премьер Александр Новак — вместо прежнего куратора Марата Хуснуллина. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал такое распоряжение 29 октября. В аппарате Александра Новака пояснили, что вице-премьер — куратор Северо-Кавказского федерального округа, он координирует вопросы, которые географически, исторически и экономически тесно связаны с Абхазией и Южной Осетией. Теперь среди его задач будет развитие топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики и водоснабжения этих стран, а также сдерживание тарифов и цен на нефтепродукты. Эксперты говорят, что решение может быть связано с загруженностью Марата Хуснуллина работой на недавно присоединенных к РФ территориях.

Новый расклад

Вице-премьер РФ Александр Новак утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии, а также РФ и Южной Осетии вместо вице-премьера Марата Хуснуллина . Об этом сказано в распоряжении правительства от 29 октября, опубликованном 1 ноября.

Представитель Александра Новака отметил, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России (26 августа 2008 года) «фактически дало вторую жизнь республикам» и создало возможность восстановления и развития их экономики и социальной сферы. РФ оказывает странам безвозмездную финансовую помощь для поддержки инвестиционной деятельности социально-экономического развития: строительства инфраструктуры и социальных объектов, например, детских садов, школ, больниц, жилья, системы водо- и электроснабжения .

— Реализация данных проектов невозможна без восстановления и развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики республик, — добавили в аппарате Александра Новака.

Также Россия содействует Абхазии и Южной Осетии в вопросах обеспечения их энергобезопасности, сдерживания роста цен на российские нефтепродукты, способствует привлечению инвестиций российских электросетевых компаний для развития и модернизации инфраструктуры республик. «Известия» направили запросы в крупнейшие энергокомпании и Минэнерго.

— Все указанные вопросы в сфере топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики в правительстве относятся к сфере ведения (…) Александра Новака, — сообщили в аппарате вице-премьера.

Там предположили, что п редседатель правительства принял решение, учитывая опыт, сферу компетенции своего заместителя и особенности социально-экономического сотрудничества РФ с Абхазией и Южной Осетией, их близость к СКФО .

«Известия» направили запросы в кабмин и аппарат Марата Хуснуллина.

Решение правительства о перераспределении полномочий будет эффективным с точки зрения госуправления и может быть обусловлено в том числе загруженностью Марата Хуснуллина работой на недавно присоединенных территориях , считает политолог Алексей Мухин. Ранее Владимир Путин поручил вице-премьеру помочь с восстановлением новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Государственный интерес

Россия заинтересована в инфраструктурном развитии Южной Осетии и Абхазии, отметил Алексей Мухин. Он пояснил: сейчас РФ поддерживает эти страны на безвозмездной основе, но в перспективе ситуацию можно изменить . Для этого необходимо становление республик в качестве самостоятельных и платежеспособных государств с устойчивым экономическим развитием , развитие ТЭК этому поспособствует, добавил эксперт. Кроме того, важна и имиджевая составляющая — Россия показывает, что даже в условиях СВО не отказывается от совместных проектов с дружественными странами, отметил Алексей Мухин.

Для России Южная Осетия и Абхазия — дополнительные рынки сбыта нефтепродуктов , подчеркнул зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Пока объемы потребления на этих территориях невелики, и перспектива больших заработков на поставках для РФ вряд ли реалистична в ближайшие годы, считает он.

Дмитрий Гусев считает, что в Южной Осетии и Абхазии стоит активнее развивать туристический бизнес — это бы позволило повышать спрос на российское топливо .

Серьезное развитие совместных с РФ электроэнергетических проектов в этих странах — не вопрос ближайшей перспективы, полагает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. На это влияют экономические трудности в республиках и то, что территории не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), добавил он.

— То есть они не члены Общего энергетического рынка, который должен заработать к 2025 году, и не смогут свободно осуществлять торговлю электроэнергией. Первым элементом здесь должно стать создание понятного тарифного регулирования, в том числе на основе практик Евразийской экономической комиссии и антимонопольных органов стран ЕАЭС, — считает аналитик.

Александр Новак давно курирует вопросы электроснабжения потребителей и развития сетевой инфраструктуры, а также тарифного регулирования, поэтому стоит ожидать от него обеспечения необходимого уровня поддержки, заключил Дмитрий Тортев.