Правительство РФ перераспределило полномочия вице-премьеров Новака и Хуснуллина

Правительство изменило распределение полномочий вице-премьеров — 14 октября Михаил Мишустин утвердил приказ об исключении из полномочий вице-премьера Марата Хуснуллина вопросов социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией и передал их вице-премьеру Александру Новаку («Известия» ознакомились с документом).

Представитель вице-премьера отметил, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России «фактически дало вторую жизнь республикам» и создало возможность восстановления и развития их экономики и социальной сферы. РФ оказывает республикам безвозмездную финансовую помощь для поддержки инвестиционной деятельности социально-экономического развития: строительства инфраструктуры и социальных объектов (например, детских садов, школ, больниц, жилья, системы водо- и электроснабжения).

«Реализация данных проектов невозможна без восстановления и развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики республик», — добавили в аппарате Новака.

Также Россия оказывает содействие Абхазии и Южной Осетии в вопросах обеспечения их энергобезопасности, сдерживания рост цен на российские нефтепродукты, способствует привлечению инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры республик.

«Известия» направили запросы в крупнейшие энергокомпании и Минэнерго.

«Все указанные вопросы в сфере топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики в правительстве РФ относятся к сфере ведения <…> Александра Новака. Учитывая опыт, сферу компетенции Александра Новака и особенности социально-экономического сотрудничества РФ с республиками, их близость к СКФО, решением председателя правительства М.В. Мишустина вопросы социально-экономического сотрудничества Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией включены в полномочия А.В. Новака», — сообщили в аппарате Новака.

«Известия» направили запросы в кабмин и аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина.

Решение правительства о перераспределении полномочий будет эффективным с точки зрения госуправления и может быть обусловлено в том числе загруженностью вице-премьера Марата Хуснуллина работой на недавно присоединенных территориях, считает политолог Алексей Мухин.

Хуснуллин начал курировать вопросы социально-экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией в конце января 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин 12 ноября 2020 года заявил, что Россия остается партнером номер один для Абхазии.

Кроме того, 10 мая 2022 года российский лидер в телеграмме президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Южную Осетию в решении вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.