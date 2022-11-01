Машиниста крана осудили за гибель рабочего на стройке в Ижевске

В Ижевске вынесен приговор в отношении машиниста башенного крана, которого признали виновным в гибели рабочего на стройке. Потерпевший упал с высоты 16-го этажа.

Трагедия произошла в жилом комплексе по улице 10 лет Октября. По версии правоохранительных органов, машинист не убедился в безопасности маневра, не подал предупредительный сигнал и перевел стрелу крана. В результате произошло частичное столкновение с другим краном, который перемещал опалубки. Стрела зацепила стропы, на которых находился рабочий. Мужчина скончался на месте при падении с большой высоты, пишет ИА «Сусанин».

Суд признал машиниста виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно.

23 сентября в поселке Каштак в Чите рабочий упал с высоты пятого этажа на стройке. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения требований охраны труда. Следственный комитет возбудил уголовное дело.