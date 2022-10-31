Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Чите

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Чите (Забайкальский край). Мужчина упал с высоты пятого этажа.

Инцидент произошел 23 сентября в поселке Каштак. По данным правоохранительных органов, мужчина 1994 года рождения упал с большой высоты из-за несоблюдения требований охраны труда. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека»). Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

27 октября в Калуге 39-летний мужчина погиб во время ремонта крыши. Рабочий спускал вниз инструмент, потерял равновесие и упал.