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Песков заявил об отсутствии необходимости в указе о завершении частичной мобилизации

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Отдельный указ президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не нужен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 1 ноября.

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Он уточнил, что к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. По этому поводу у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что соответствующие телеграммы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток отправлены Министерством обороны в военкоматы.

«Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — подытожил Песков.

В этот же день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации.

31 октября президент РФ сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена.

Тогда же официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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