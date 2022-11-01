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Жена Карпова рассказала о его состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова значительно улучшилось, он не чувствует никаких недомоганий и готов выписаться домой. Об этом сообщила «Известиям» 1 ноября супруга парламентария Наталья Буланова.

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«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — отметила жена шахматиста.

Она также добавила, что муж чувствует себя хорошо, разговаривает с врачами и никаких интеллектуальных отклонений или чего-то серьезного у него не диагностировано.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Источник сообщил, что его обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию.

В свою очередь, жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков». В Госдуме также указали, что травма Карпова носит бытовой характер.

31 октября стало известно, что чемпион мира по шахматам подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечалось, что у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

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