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Суд приостановил разбирательства по иску о наследстве Градского

Суд приостановил разбирательства по по иску о наследстве Градского для проведения экспертизы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тверской суд Москвы временно остановил разбирательство по иску третьей жены Александра Градского Ольги (урожденная Фартышева) для проведения экспертизы, указано в картотеке гражданских дел суда. Известно, что бывшая жена музыканта претендует на долю от его наследства.

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«Известия» отправили запрос в пресс-службу суда чтобы уточнить суть назначенной экспертизы, однако там отказались отвечать, сославшись на закрытость процесса. Предположительно, экспертиза направлена на то, чтобы дать оценку имущества Градского.

Известно, что Ольга Градская подала иск против собственных детей — Даниила и Марии Градских, а также против вдовы бывшего мужа Марины Коташенко, с которой тот обручился за месяц до своей смерти. Бывшая жена требует признать наследственное право и поделить имущество, нажитое за годы брака с музыкантом. Среди имущества земельные участки, два нежилых помещения и жилое здание. Кроме того, она требует выделить половину имущества, нажитого за 20 лет брака с Градским, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. Церемония прощания с музыкантом прошла 1 декабря в московском театре «Градский Холл».

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Музыканта, в частности, считают одним из основоположников русского рока. В 1997-м Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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