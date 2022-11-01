Начала работу горячая линия 122 для вопросов об осеннем призыве
Россияне смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122 и ресурсах «Объясняем.рф», заявил 1 ноября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам call-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — сказал он на совещании, посвященном вопросам информирования граждан по частичной мобилизации.
1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. Он пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов страны, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.
Днем ранее в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании. Она продлится до 31 декабря. Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.
В Генштабе также сообщили, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной операции по защите Донбасса.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сроки осеннего призыва были перенесены из-за перегруженности военкоматов на фоне частичной мобилизации. В прошлом году осенний призыв начался 1 октября.
31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России, начавшаяся 21 сентября, завершена. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.