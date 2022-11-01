В Москве 1 ноября местами ожидается гололедица
В Москве 1 ноября местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр. Днем в столице будет +2...+4 °С, в ночь на среду похолодает до –2 °С. Синоптики прогнозируют ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, передает телеканал «Известия». В Подмосковье температура будет колебаться от 0 °С до +5 °С. Местами пройдут осадки, в ночь на среду похолодает до –4 °С.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.