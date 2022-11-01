В Чехии заявили, что «сыты по горло» конфликтом на Украине

Жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил 28 октября журналист Ян Странски в статье для издания Seznam Zpravy.

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: меня это уже не интересует, пусть сами разбираются», — рассказал он.

В частности, жители страны недовольны ростом цен на электроэнергию. По словам журналиста, многие уже очень устали.

«Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло», — отметил он.

Ранее, 8 октября, в Праге прошел митинг, на котором собрались профсоюзы Чехии. Они потребовали от властей введения контроля над ценами на продукты питания, энергию или аренду жилья.

Антиправительственные митинги прошли в Праге и других городах Чехии и 28 сентября. Митингующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, возможность добровольной вакцинации от CОVID-19, а также продовольственную независимость страны.

В тот же день в Чехии сообщили о резком росте числа беженцев. Полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказались украинцами.

26 сентября The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам из Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.

В конце августа газета Mladá fronta DNES сообщила, что, если энергетический кризис, разразившийся в Европе, не будет разрешен, политическая система Чехии может оказаться под угрозой.

При этом премьер Чехии Петр Фиала заявлял, что страна намерена продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе отправлять необходимое вооружение.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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