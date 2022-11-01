Пелоси рассказала о состоянии мужа после нападения

Состояние мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси улучшается. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте 31 октября.

«После нападения на Пола в пятницу нас завалили тысячами сообщений, выражающих беспокойство, молитвы и теплые пожелания. Мы очень благодарны. Состояние Пола улучшается, и это будет долгий процесс восстановления», — написала она.

28 октября 42-летний Дэвид Депап вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему супругу спикера конгресса несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента.

Пол Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Президент США Джо Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.

29 октября стало известно, что состояние мужа Пелоси улучшается, после того как он перенес операцию. В своем заявлении спикер выразила благодарность сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования, которые приехали на вызов в связи с нападением на ее супруга. Также она поблагодарила врачей, оказавших помощь ее мужу.