Установлена личность нападавшего на супруга Пелоси мужчины

Напавшим на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, оказался 42-летний Дэвид Депап. Об этом 28 октября сообщила The New York Times.

Депап задержан полицией. Он был вооружен молотком и выкрикивал имя Нэнси во время атаки.

Шеф полиции Сан-Франциско Уильям Скотт заявил журналистам, что Депапу будет предъявлено обвинение в попытке убийства, нападении с оружием, жестоком обращении с пожилыми и других преступлениях.

Нападение на мужа Пелоси в доме семьи в Сан-Франциско произошло ранее в этот день. Политика в этот момент дома не было.

Агентство AP сообщило, что 82-летний мужчина получил тупые травмы головы и тела. Телеканал NBC, в свою очередь, утверждает, что Пол Пелоси перенес операцию на мозге в государственной больнице Сан-Францско.

Президент США Джо Байден лично позвонил Нэнси Пелоси, чтобы выразить ей свою поддержку после нападения на мужа.

По данным The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом Нэнси Пелоси и нападения на ее супруга. Расследование проводится совместно с полицией Капитолия и Сан-Франциско.